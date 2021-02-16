Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал установку сепаратистами памятника коллаборационисту Нжде в Ходжавенде провокацией.

«Дело в том, что у российских миротворцев свой определенный круг поставленных задач, выходить за рамки которых они не могут. Так вот, вопрос появления на территории неких памятников – не в их компетенции. Но, к сожалению, одни провокаторы устанавливают такие вот памятники, а другие — устраивают пропагандистское шоу в расчете на то, что другая сторона как-то нервно отреагирует. То, что таких провокаторов еще много найдется – это безусловно. Они есть и в России. Установка памятника Нжде — это намек на национализм, националистическую борьбу», — сказал он порталу «Москва-Баку».

«Я занимался проблемой пропаганды личности этого коллаборациониста в России. Напомню, что несколько лет назад мемориальная табличка Нжде была установлена в Армавире в Краснодарском крае. Оказалось, что он был установлен даже без согласия местной администрации. Когда я узнал об этом факте, лично занялся этой проблемой, делал запросы. Местные товарищи тоже подключались. И мы вместе добились ее демонтажа. Так под шумок у нас периодически пытаются подобным лицам установить памятники. Помню, как и власовцам пытались ставить. И деятельность подобных личностей нельзя оценивать, как вот здесь он был хороший, а потом стал плохой. Если запятнал себя сотрудничеством с Третьим Рейхом, значит памятника точно не достоин. Сотрудничество с Третьим Рейхом перечеркивает все. И деятельность Нжде стала разрушительной. Он всегда пытался отделить Армению, пытался взорвать регион в этой своей борьбе. И в конечном итоге именно националисты подобного толка «взорвали» огромную страну под названием Советский Союз.

Поэтому я считаю, что установка этого памятника в Карабахе – это провокация. Уверен, рано или поздно он будет демонтирован. Такие провокации не помогают, а только взрывают ситуацию. Нельзя провоцировать, подтачивать тот мир, который более-менее начинает налаживаться в регионе», — заключил российский парламентарий.

Minval.az