Кабинету министров поручено эффективно организовать восстановление освобожденных от оккупации сел.

Об этом говорится в распоряжении «О применении Закона 259-VIQD от 1 февраля 2021 года «Об утверждении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и Строительного кодексов Азербайджанской Республики и связанных с ними правовом регулировании».

Кабинету Министров поручении решить вопросы, исходящие из Закона 259-VIQD от 1 февраля 2021 года «Об утверждении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и Строительного кодексов Азербайджанской Республики и связанных с ними правовом регулировании».

Minval.az