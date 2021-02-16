К сожалению, в ряде СМИ распространилась не соответствующая действительности информация по поводу стоимости мебели, которую закупило Министерство образования Азербайджана в 2020 году, сказал заведующий сектором по связям с общественностью Минобразования Джасарат Валехов.

Он уточнил, что в 2020 году расходы на закупку мебели для аппарата министерства составили 16 109,04 манатов.

«Намеренное распространение ложной информации и введение общественного мнения в заблуждение вызывает сожаление», – цитирует главу сектора Trend.

Minval.az