В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных 5-14 февраля сотрудниками Государственной службы экологической безопасности с целью предотвращения случаев незаконной охоты, были задержаны лица, незаконно удящие рыбу на побережье Каспийского моря в городе Сумгайыт, в водоемах на территориях Хачмазского, Нефтчалинского и Астаринского районов и в Мингячевирском водохранилище, сказал начальник службы Бахруз Магомедов.

Он отметил, что во время расследования были установлены личности браконьеров – житель Сумгайыта Джалал Наджафов, житель Хачмазского района Эльман Велиматов, жители Нефтчалинского района Фазиль Балогланов, Вугар Эйвазов, Ровшан Мамедов, Матлаб Багиров, житель Балакянского района Низами Гянджаев, житель Загатальского района Адиль Агаев, житель Астаринского района Кямран Асадуллаев и житель Мингячевира Эмин Мустафаев.

Кроме того за незаконный лов рыбы был задержан житель Сабирабадского района Октай Велиев.

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