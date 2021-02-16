Старейшим жителем Азербайджана среди долгожителей с верифицированным (подтвержденным) возрастом является Мирзаде Джаббарова, 1918 года рождения, из села Сутамурдов Лянкяранского района.

Об этом сказала Trend директор Института физиологии Национальной академии наук Азербайджана, доктор биологических наук Улдуз Гашимова.

По ее словам, Джаббарова считается старейшим жителем Азербайджана после кончины в 2018 году 108-летней Васмы Мамедовой.

Гашимова добавила, что исследования по уточнению возраста долгожителей охватили не всю страну, а в основном южный регион.

Отметим, что ранее Государственный фонд социальной защиты населения сообщил, что самым пожилым пенсионером в ​​Азербайджане является Азизова Тамам Али гызы, 1890 года рождения.

Во время верификации возраста жительницы города Лянкяран Тамам Азизовой было установлено, что в действительности ей 95 лет.

Minval.az