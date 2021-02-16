«Независимо от того, что говорит армянская сторона, военное и психологическое превосходство на стороне Азербайджана». Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя последнюю ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

По его словам, хотя Баку не до конца урегулировал данный вопрос, тем не менее, азербайджанская армия одержала победу, освободив большую часть оккупированной со стороны Армении наши территории. Однако на данный момент в Ханкенди продолжают находиться сепаратисты, члены незаконных вооруженных группировок.

«Азербайджан сталкивается с определенными провокациями. К примеру, с установкой памятнику пособнику гитлеровской Германии Гарегину Нжде. И Баку должен приложить все усилия для того, чтобы приблизить решение всех этих проблем. Одним из актуальных вопросов, который чаще всего обсуждается в СМИ, касается возобновления эксплуатации Ходжалинского аэропорта. Армянские сепаратисты прилагают усилия для того, чтобы при поддержке России добиться возобновления деятельности аэропорта. Но это невозможно. Этот аэропорт может возобновить свою работу только при условии, что он будет находиться под контролем азербайджанских пограничников и таможни. Без соблюдения армянами этого условия, Азербайджан не допустит перезапуска Ходжалинского аэропорта. По этой причине, мы стараемся побыстрее открыть новый аэропорт в Физулинском районе, чтобы использовать его в качестве альтернативы. Таким образом, армяне продолжают идти на определенные провокации», – отметил наш собеседник.

Вместе с тем, Шахиноглу также напомнил о том, как некоторые силы в Армении все еще рассчитывают на реванш. Это, к примеру, экс-президенты этой страны Серж Саргсян и Роберт Кочарян.

«Но у них ничего не получается. Они так и не смогли свергнуть нынешнего премьер-министра Никол Пашиняна. Сейчас армянская оппозиция установила в центре Еревана палатки, где проводит свое время по вечерам. Кандидат на пост премьер-министра Армении от оппозиционного «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян периодически обещает свергнуть Пашиняна. Но каким образом? Если им не удалось сделать это в первые дни после завершения Второй карабахской войны, как они смогут сделать это сейчас? Тем более что армянская общественность уже смирилась с поражением, и хочет жить нормально. К каким обсуждениям желает привлечь Армению Москва? К открытию коммуникаций! Хотя некоторые силы в Армении хоть и пытаются воспротивиться этому, подконтрольные им СМИ отмечают, что это не в интересах Еревана, но опять же их попытки обречены на провал. Так как в этом вопросе заинтересован Кремль. Так что будут открыты дороги, коммуникации, а армяне не смогут противостоять этому», – подчеркнул эксперт.

Шахиноглу также напомнил о том, что у Армении нет возможности и ресурсов для возобновления военных действий. С какими силами они рассчитывают на реванш, вопрошает наш собеседник. Поэтому, как считает он, Баку не следует обращать внимания на подобные провокационные заявления армянской стороны.

«Саргсян и Кочарян делают вид, будто бы ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Лучше всех ответил Кочаряну экс-президент Армении Левон Тер–Петросян, который сказал, что Армения могла добиться мира с Азербайджаном при лучших для себя условиях еще в 1997 году, но этому помешали Кочарян и его банда.

Несмотря на реваншистские настроения, Кочарян и Саргсян ничего добиться не могут – они не представлены во власти, не являются лидерами нынешней оппозиции, а «карабахский клан», который они представляют, очень ослаб. И больше никто не прислушивается к тому, о чем говорят Кочарян и Саргсян.

Вновь повторюсь, армянская общественность смирилась с поражением и людскими потерями, и желает далее жить нормально. А те, кто не смирился с горечью поражения, покидают страну», – добавил политолог.

Что касается ожидающейся завтра встречи глав МИД России и Армении Сергея Лаврова и Ары Айвазяна, то, по мнению эксперта, это еще раз свидетельствует о том, что Ереван продолжает претворять в жизнь исходящие от Москвы инструкции.

«С чем связаны эти инструкции? С открытием коммуникаций, в которых заинтересована Россия. И не случайно, что на прошлой неделе Айвазян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Турцией. Хотя еще в недавнем прошлом армянские официальные лица об этом и не заикались. А теперь они готовы смириться с реалиями. Так что в настоящее время повестку дня определяет не Ереван, а Баку, Анкара и Москва», – подытожил Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az