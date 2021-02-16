17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове днем временами ожидается дождь, ближе к ночи – мокрый снег. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 1-3 градуса тепла. Атмосферное давление составит 756 м ртутного столба, относительная влажность воздуха – 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных территориях – мокрый сне, снег, в горных территориях – интенсивный. Местами туман, будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.

Minval.az