Бывший депутат Милли Меджлиса Азербайджана Агаджан Абиев заразился коронавирусом, сообщил unikal.org экс-парламентарий.

«Сейчас я продолжаю лечение дома. У меня сильные боли в мышцах. Надеюсь, смогу победить вирус», — сказал А.Абиев.

Minval.az