По случаю Победы в Отечественной войне группа, состоящая из офицеров Азербайджанской Армии и альпинистов Горного спортивного клуба «Гартал» совершила марш на безымянную высоту (4301 м) восточнее вершины Базардюзю в горах Большого Кавказа.

Как сообщили в Министерстве обороны, участники экспедиции «Победа принадлежит Азербайджану!» пересекли горный район со сложным рельефом и поднялись на назначенную высоту.

Участники экспедиции подняли Государственный флаг Азербайджанской Республики, исполнили Государственный гимн и минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны.

В завершение на этой вершине была установлена мемориальная доска «Зафар зирвеси» («Вершина Победы»), посвященная Победе в Отечественной войне.

Minval.az