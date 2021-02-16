Фонд «YAŞAT» продолжает оплату расходов на лечение раненых участников и членов семей шехидов Отечественной войны.

Согласно информации, Фонд оплатил расходы на операции раненым участникам войны Рагиму Бахрамли и Надиру Мамедову, а также матери шехида Шахрияра Аскерова — Минае Аскеровой.

Напомним, что для упрощения процесса обращения в Фонд «YAŞAT» действует портал yashat.gov.az

С отчетностью Фонда можно ознакомиться по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau

Также функционирует call-center Фонда — 8110.

Minval.az