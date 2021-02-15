Лейла Алиева обнародовала в соцсети «Инстаграм» поздравление по случаю дня рождения своего дедушки Арифа Пашаева.

«Поздравляю, любимый дедушка Ариф!», — написала Лейла Алиева.

 

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Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)

Minval.az