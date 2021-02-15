Лейла Алиева обнародовала в соцсети «Инстаграм» поздравление по случаю дня рождения своего дедушки Арифа Пашаева.
«Поздравляю, любимый дедушка Ариф!», — написала Лейла Алиева.
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Лейла Алиева обнародовала в соцсети «Инстаграм» поздравление по случаю дня рождения своего дедушки Арифа Пашаева.
«Поздравляю, любимый дедушка Ариф!», — написала Лейла Алиева.
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Дата: 2021/02/15 23:43
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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