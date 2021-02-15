«Азербайджан делает все возможное, чтобы выбрать правильный путь в очень сложных и меняющихся условиях».

Об этом на международном вебинаре “Пандемия COVID-19 и геополитические аспекты вакцинации”, организованном Центром анализа международных отношений, заявила глава Азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи.

Она сказала, что ВОЗ пытается привлечь весь мир к борьбе с пандемией.

“Я ощущаю огромную гордость за то, чего мы достигли за время пандемии. Это нелегкая среда. Я слышу критику о COVAX. Я с ними частично согласен. Он не был доступен несколько месяцев назад. В настоящее время COVAX есть и мы должны улучшить его вместе со всеми партнерами», — приводит АПА ее слова.

Ханде Харманджи отметила, что в Азербайджане существует национальная стратегия по этому вопросу. Правительство Азербайджана делает все возможное, чтобы сделать как можно больше вакцин доступными для населения:

“Это сложная задача для многих стран. Мы также можем сказать, что уже наблюдается уменьшение случаев заражения вирусом. За последние 30 дней мы наблюдаем снижение в заражении вирусом».

Minval.az