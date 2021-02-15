«Это я у памятника Пушкину в садике Пушкина на улице Пушкина в Баку. За моей спиной дом русской книги, неподалеку государственный(!) Театр русской драмы и квартал русских молокан».

Об этом в своём «Фейсбуке» написал обозреватель газеты «Коммерсантъ» Алексей Наумов.

«Сейчас собираюсь на интервью на популярнейший в стране русскоязычный телеканал, поедем через улицу Лермонтова. Собеседники рассказывают: на две азербайджаноязычных группы в детском садике пять русскоязычных. Такая же ситуация в школах: руссектор перспективнее и престижнее, мест на всех не хватает.

Это все, напомню, «продавшийся Эрдогану сероволковый пантюркистский Азербайджан, где азербайджанцев не осталось, одни турки”», — поделился впечатлениями о нашей стране российский журналист.

Minval.az