«Дано поручение принять меры для подачи воды на 100 тысяч гектаров земельных участков, которые до сих пор не орошались».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 14 февраля в ходе пребывания в селе Солтанлы Джабраильского района в рамках поездки вместе с первой леди Мехрибан Алиевой и их дочерью Лейлой Алиевой в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джабраильский районы.

Президент отметил, что таким образом, сельское хозяйство 6-7 районов будет развиваться более высокими темпами, вырастет урожайность, фермеры, крестьяне будут больше зарабатывать: «Мы восстановим и дома, и природу. Я также дал указание, не теряя времени, приступить к осеннему севу. В короткий срок мы мобилизовали все возможности, технику, рабочую силу, посевные работы были проведены на 7 тысячах гектаров. Я посмотрю и эти посевные площади. В нынешнем сезоне посевные работы будут проведены примерно на 20-25 тысячах гектаров. То есть, мы, не теряя времени, возродим сельское хозяйство. Конечно, сельскохозяйственный потенциал освобожденных земель велик. Оккупанты получали незаконные доходы, используя и наши земли. В период оккупации, по меньшей мере, 90 тысяч гектаров были засеяны зерном. Этому тоже положен конец. На освобожденных землях будут стремительно развиваться растениеводство, плодоводство, животноводство» (цитата по АПА).

Прибывший на территорию села Солтанлы Джабраильского района президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной работе, связанной с посевами на освобожденных землях.

Было отмечено, что в настоящее время продолжается мониторинг посевных площадей. По мере выявления дополнительных посевных площадей вносятся новые предложения.

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