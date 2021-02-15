«Я сам также вакцинировался от COVID-19 и не чувствую побочных эффектов».

Об этом на международном вебинаре «Пандемия COVID-19 и геополитические аспекты вакцинации», организованном Центром исследования международных отношений, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Что касается категории риска среди населения, мы наблюдаем здесь конкретные подходы. Но надо понимать, что в этом вопросе необходимо обеспечить безопасность всех. Национализация вакцинации также является серьезной темой», — заявил Х. Гаджиев (цитата по Report).

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