Министерство здравоохранения объявило о приеме на работе врачей.

В информации, рпспространенной министерством, говорится, что с учетом расширения масштаба операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, для обеспечения безопасности и своевременного пресечения возможных несчастных случаев приглашаются на работу врачи в региональные управления (Физулинское, Джабраильское, Зангиланское, Губадлинское, Ходжавендское (Агаоглан), Агдамское, Шушинское, Тертерское, Кяльбаджарское, Лачинское управления) Агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) на следующие должности:

— врач-терапевт

— врач скорой помощи

— врач-анестезиолог-реаниматолог

— врач-травматолог-ортопед

— врач – общий хирург.

Minval.az