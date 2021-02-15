Министерство здравоохранения объявило о приеме на работе врачей.
В информации, рпспространенной министерством, говорится, что с учетом расширения масштаба операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, для обеспечения безопасности и своевременного пресечения возможных несчастных случаев приглашаются на работу врачи в региональные управления (Физулинское, Джабраильское, Зангиланское, Губадлинское, Ходжавендское (Агаоглан), Агдамское, Шушинское, Тертерское, Кяльбаджарское, Лачинское управления) Агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) на следующие должности:
— врач-терапевт
— врач скорой помощи
— врач-анестезиолог-реаниматолог
— врач-травматолог-ортопед
— врач – общий хирург.