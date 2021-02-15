Шотландская компания «Aardvark Group» завершила работы по разминированию на территории строящегося аэропорта в освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Компания «Aardvark Group» с 40-летним опытом работы после войны в Боснии участвовала в очистке от мин аэропорта Сараево. Несмотря на логистические проблемы и трудности, вызванные пандемией COVID-19, «Aardvark Group» завершила согласованные с Азербайджаном работы в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

Minval.az