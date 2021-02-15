Раскрыта сумма средств, поступивших в Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов – «YAŞAT».

На сегодняшний день в фонде накоплено 29 758 400,01 манатов.

Из этих средств 16 434 136,55 манатов — пожертвования физических лиц, 13 324 263,46 манатов — взносы юридических лиц.

Из поступивших в фонд средств потрачено 7 023 047,53 манатов. Остаток средств на счету фонда составляет 22 735 352,48 манатов.

Сумма средств, потраченных до прошлой недели, составляла 4 082 315,38 манатов.

Minval.az