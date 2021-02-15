Кямиль Шахвердиев будет временно исполнять обязанности руководителя Space TV.
Как сообщил АПА К.Шахвердиев, он назначен временно исполняющим обязанности руководителя телеканала.
Кямиль Шахвердиев будет временно исполнять обязанности руководителя Space TV.
Как сообщил АПА К.Шахвердиев, он назначен временно исполняющим обязанности руководителя телеканала.
Дата: 2021/02/15 11:44
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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