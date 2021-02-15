«Мы были очень рады участию на прошлой неделе в VII заседании министров в рамках Консультативного Совета по Южному газовому коридору вместе с президентом Ильхамом Алиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, представителями Европейского Союза и 15 других стран», говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

В сообщении говорится, что США на этом мероприятии представляли исполняющий обязанности помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Курт Доннелли и посол Литценбергер.

«Южный газовый коридор — важное технологическое и дипломатическое достижение. Гордимся эффективным сотрудничеством между государственными структурами и частными компаниями в связи со своевременным завершением этого проекта с бюджетом менее 7 миллиардов долларов. В настоящее время ожидаем расширение проекта Южного газового коридора новыми источниками газа, который будет поставляться как на существующие, так и на новые рынки. Поздравляю!»,- говорится в сообщении посольства.

Minval.az