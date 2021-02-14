В ходе сегодняшнего визита на освобожденные территории глава государства Ильхам Алиев торжественно открыл гидроэлектростанцию, построенную в селе Гулебирд Лачинского района.
Об этом заявил сам глава государства.
В ходе сегодняшнего визита на освобожденные территории глава государства Ильхам Алиев торжественно открыл гидроэлектростанцию, построенную в селе Гулебирд Лачинского района.
Об этом заявил сам глава государства.
Дата: 2021/02/15 0:17
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Это следует из соответствующего сообщения Министерства образования Азербайджана
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