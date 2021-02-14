С 15 февраля возобновляется деятельность дошкольных образовательных учреждений.

Это следует из соответствующего сообщения Министерства образования Азербайджана.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе возобновляется традиционная форма обучения для старшеклассников.

В общеобразовательных учреждениях городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского района, на дошкольном этапе занятия возобновляются в традиционной форме 2 раза в неделю, на уровне начального образования (I-IV классы) — 3 раза в неделю, на уровне общего среднего образования (V-IX классы) — 2 раза в неделю.

Помимо этого, с сегодняшнего дня возобновляется традиционная форма обучения по специальностям, требующим практических занятий в университетах и колледжах.

С 15 февраля в вузах и ссузах также начнутся в традиционной форме занятия по специальностям, требующим прохождения практики (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), и обучение по заранее установленному расписанию дисциплин и тем, требующих физического присутствия обучающихся (медицина, творчество, инженерия и т.д.).

Minval.az