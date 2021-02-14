«Лачин, душа моя, Лачин. Да стану я твоей жертвой, Лачин».

Об этом сказала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время поездки с президентом Ильхамом Алиевым и Лейлой Алиевой по освобожденным землям Азербайджана.



Minval.az