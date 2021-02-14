Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденные от оккупации Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы поднял государственный флаг Азербайджана.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az