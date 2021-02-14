Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденные от оккупации Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы поднял государственный флаг Азербайджана.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденные от оккупации Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы поднял государственный флаг Азербайджана.
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Дата: 2021/02/14 23:27
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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В селе Гулебирд Лачинского района состоялось открытие гидроэлектростанции
Это следует из соответствующего сообщения Министерства образования Азербайджана
Об этом сказала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время поездки с президентом Ильхамом Алиевым по освобожденным землям Азербайджана
Проект стартовал сегодня.
Мехрибан Алиева в соцсети «Инстаграм» обнародовала кадры поездки с Ильхамом Алиевым и Лейлой Алиевой в Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы
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Об этом сообщает Минобороны России
Об этом сообщает Минобороны России