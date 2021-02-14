Мехрибан Алиева в соцсети «Инстаграм» обнародовала кадры поездки с Ильхамом Алиевым в Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы.

«Дорогие соотечественники!

С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в освобожденные от оккупации Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы», — написала Мехрибан Алиева, сопроводив публикацию видеокадрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az