Мехрибан Алиева в соцсети «Инстаграм» обнародовала кадры поездки с Ильхамом Алиевым в Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы.
«Дорогие соотечественники!
С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в освобожденные от оккупации Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы», — написала Мехрибан Алиева, сопроводив публикацию видеокадрами.
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