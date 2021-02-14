За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров, 140 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 232123 случая заражения коронавирусом, из этого числа 226654 человека благополучно прошли лечение, 3180 пациентов клиник скончались.

Лечение 2289 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2501845 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6647 — за минувшие сутки.

Minval.az