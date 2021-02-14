Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 14 февраля побывали в Физулинском, Зангиланском, Лачинском и Джабраильском районах.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 14 февраля побывали в Физулинском, Зангиланском, Лачинском и Джабраильском районах.
Дата: 2021/02/14 16:36
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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