По информации, распространенной Государственной налоговой инспекцией Литвы, в стране из года в год растет потребление алкоголя, причем в основном крепкого, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Delfi.

Президент гильдии пивоваров Саулюс Гладаускас говорит: «Это ненормальная тенденция, это плохая тенденция, она указывает на плохую культуру. Если иметь в виду, что все усилия направлены на снижение злоупотребления алкоголем, то тот факт, что в Литве выбирают крепкие напитки, показывает, что они доступнее. Только в России и Белоруссии крепкие алкогольные напитки составляют такой высокий процент».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в топ 10 самых пьющих стран мира вошли в порядке убывания: Молдова, Литва, Чехия, Германия, Нигерия, Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария и Румыния. Россия в рейтинге заняла 16-ю строку, Беларусь расположилась на 27-м месте, а Украина на 60-м. Самая непьющая страна на постсоветском пространстве – Азербайджан. Азербайджан занял 166 место.

Minval.az