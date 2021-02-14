Лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин в интервью порталу «Москва-Баку» рассказал о том, почему у армянской оппозиции, основу которой сегодня во многом составляют националисты, представители «карабахского клана», требующие реванша в ситуации с Карабахом, не получают массовой поддержки населения, о том – как Пашинян проиграл войну в Карабахе, но обхитрил Сороса и открыл для Армении страницу возможностей, а также о вызовах перед осью Москва-Баку-Анкара.

— Александр Гельевич, мы видим, что ситуация, которая сложилась в Армении после подписания премьером Пашиняном трехстороннего Заявления по Карабаху – весьма специфическая. Казалось бы, это был путь к потрясениям для страны. Мы наблюдали осаду здания правительства, парламента. Оппозиция создала некое «Движение по спасению Родины» и до нового года регулярно выходила на улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна. И сейчас, спустя небольшой перерыв, митинги продолжаются. Но что мы видим. Пашиняна свергнуть так не удалось. В чем причина?

— Изначально провалом для политики Пашиняна и его восприятия соседями стала работа с Соросом, ссора с Москвой, все это повлекло за собой и неспособность отстоять Карабах. Это звенья одной цепи. Он перешел на сотрудничество с глобалистами и таким образом не имел доверия Москвы, глобалисты подталкивали его к скандалам с Путиным, безобразным действиям. Поэтому когда Азербайджан стал силой восстанавливать свою территориальную целостность, Путин воспринял это совершенно спокойно и даже в каком-то смысле внутренне поддержал. Для Москвы не оказалось никаких ни моральных, ни психологических препятствий для того, чтобы согласиться на восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности. Это соответствовало нашим стратегическим интересам и это рационально. Из-за поведения Пашиняна у Баку вдруг оказались развязаны руки в вопросе возвращения контроля над ранее оккупированными территориями. Это было важно для азербайджанцев, абсолютно не противоречило стратегическим интересам России и было активно поддержано Турцией.

Я действительно был поражен, как Пашинян вел себя первую половину своего правления. Как будто он не армянин вообще. Но сейчас после поражения премьер Армении вдруг поменял свою позицию и стал вести себя как разумный политик. C Москвой он старается (несмотря на то, что в принципе, исходя из его прежней политики, он мог и сейчас пойти на новые провокации) он всячески стремится смягчать ситуацию, наладить отношения. Иногда да, звучит жесткая антиазербайджанская риторика, но ее стало в разы меньше и ориентирована она на внутреннюю аудиторию, а с международной повестки она постепенно снимается. Пашинян сегодня стал выгоден всем, кроме разве что армянских националистов и глобалистов.

Как сейчас действует премьер-министр, на мой взгляд, в интересах и ради будущего именно самой Армении. Мне кажется, армянский народ понял, что Пашинян на данном этапе – это, что нужно, это путь к решению всех вопросов. Он поставил свою подпись под мирным соглашением, фактически признав отказ Армении от претензий на Карабах и результаты победы Азербайджана. Кроме того, он облегчил дальнейшие отношения Армении с Москвой. Потому что Москва, если бы к власти пришли националисты, которые сбросили бы Пашиняна, оказалась бы в сложной ситуации. Тогда пришедшие к власти в Армении националисты обратились бы к Москве и сказали, что вот, мы убрали агента Сороса, теперь восстанавливайте наши позиции. И тогда Москве было бы не так просто вести политику по Карабаху. Конечно, армяне пытались бы манипулировать Москвой. Не исключены были бы провокации в Карабахе, чтобы втянуть Россию в новый виток эскалации. При Пашиняне этого как раз не будет. Он уже не захочет играть в войну. Именно поэтому он сейчас всех устраивает. Сейчас Армении, как ни странно, выгоден мир, выгоден мир с Азербайджаном, c Турцией, с Россией. В этом ее шанс, шанс экономического взлета, решения всех проблем. Пашинян сегодня проявляет себя как гибкий политик, который руководствуется армянскими интересами. Он сумел вовремя остановиться.

— Соросовские организации в Армении сейчас встали против Пашиняна. Видимо, для Сороса, который, как считается, и привел «бархатного премьера» к власти в Армении что-то пошло не так и Пашинян для него теперь «отработанный материал»?

— Именно так. Поэтому и такая реакция соросовских структур, с которыми изначально связывали Пашиняна. Теперь, на самом деле, у действующего премьера есть все основания на то, чтобы уничтожить американское байденовско-соросовское гнездо у себя в стране, которое только что нанесло колоссальный удар по Армении. Выбросить Сороса из страны. Пашинян, как и многие, знает, чего стоит поддержка Запада, что это за хозяин — самый страшный из всех хозяев. Схема хорошо известна. Запад сначала пользуется, а потом выбрасывает в помойное ведро. Так было с Саакашвили, Порошенко, будет с Навальным. Таких «ставленников» в определенный момент просто сдают в одну секунду. Для Сороса они всегда будут отработанным материалом, «гастарбайтерами», cезонными вольнонаемниками — отработали и пошли вон. Кто имеет дело с глобалистами, c Байденом, с Камалой Харрис, c нынешним американским истеблишментом и его структурой, обречен, кем бы они ни был – грузином, армянином, сирийцем, турком, азербайджанцем. Это черная метка. Они своих не защищают, они их предают, ими пользуются и выбрасывают.

И соответственно, как только Пашинян сделал поворот в сторону здравомыслящей армянской политики, тут же Сорос стал возмущаться. Думаю, что теперь Сорос начнет наоборот, поддерживать противников Пашиняна — крайних националистов, «карабахский клан», которые раньше были его врагами. Все в Армении переменилось на 180 градусов. Раньше крайне националистические силы были ориентированы на Россию – «карабахский клан», Серж Саргсян, до этого – Роберт Кочарян. Они старались пойти Москве навстречу, благодаря этому статус-кво в Карабахе как-то поддерживался. Вдруг появился Пашинян и, подталкиваемый Соросом, взял и разрушил эту модель, потеряв Карабах.

На самом деле изначально по плану Сороса задачей Пашиняна при приходе к власти в Армении было восстать против России, ОДКБ, после потери Карабаха он должен был начать провокации против Азербайджана, возмущаться ролью Турции – в общем, выполнять соросовскую стратегию. А он взял и быстро перестроился – подписал с Азербайджаном и Россией мирный договор, договорился с Путиным. Сейчас Сорос, этот вампир, рвет на себе последние старческие волосы. Думаю, теперь худшего противника для Сороса и американского посольства — центра стратегической подрывной деятельности в Закавказье, не найти. Мне в принципе кажется, что нынешнее руководство США никак иначе как «террористическую организацию» рассматривать нельзя, его надо приравнять к ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), а всех американских дипломатов, ЦРУшников – выслать из страны, все их фонды – чем быстрее, тем лучше закрыть. Этот яд, эти неконструктивные террористические элементы никого не оставят в покое. Мне кажется, что Армения сейчас будет очень бдительна по отношению к этой экстремистской идеологии. И сейчас, когда Сорос с Пашиняном входят в серьезный конфликт, я думаю, нам стоило бы поддержать армянского премьера. Любой альянс может быть позитивен, созидателей, конструктивен, эффективен, если он будет так или иначе находиться в оппозиции к глобалистским сетям. Это путь к победе в любой геополитической ситуации. Это прекрасно всегда понимал Ильхам Алиев, это всегда прекрасно понимал Эрдоган, понимал Иран. Если армяне это поймут, это было бы хорошо. Последние, кого необходимо убедить – грузины, тоже прекрасный народ, православный, замечательный, по сути, культуре своей очень близкий и русским, оказавшийся заложником либеральных стратегий, обманов, провокаций, поверивших настоящим садистам и убийцам из атлантизма. Я думаю, что одной из важных задач сегодня на фоне итогов карабахского урегулирования и движения региона к миру для победившего Азербайджана и приходящей в себя Армении станет необходимость убедить Грузию, что продолжать идти на поводу у американцев — это путь не только в никуда, но путь к концу Грузии. Думаю, мы все, евразийские страны, должны сейчас действовать сообща, искать свое место в совершенно новом многополярном мире, чем уже активно занят Ильхам Алиев, что полностью поддерживает Россия и к чему ценой колоссальных ошибок, уроном своим интересам постепенно приходит Армения.

— То есть оппозиция Армении, в основе которой «карабахский клан», националисты, сегодня призывающие к реваншу – названный, но кажется, больше символический лидер оппозиции — экс-министр обороны Армении, один из основателей карабахского сепаратистского движения Вазген Манукян, Роберт Кочарян, объявивший о своем возвращении в «большую политику» и по сути утверждающий, что это именно он – та «понятная и сильная личность», «профессиональный управленец», прихода которого ждет народ – это все фикция… Получается, что у сегодняшних националистов, реваншистов, представителей «карабахского клана» нет будущего в Армении…

— Вчера политики, которых относят к так называемому «карабахскому клану» были нашими союзниками. А сегодня они становятся нашими противниками – такова политика. Ничего личного. Думаю, что теперь, когда соросовский проект «Пашинян» в Армении сорвался, глобалисты будут пытаться заходить в Армению уже через «карабахский клан». Не через Пашиняна, а именно через «карабахский клан». Вместе с тем, думаю, что в ближайшее время в Армении должна появиться новая национальная сила. Она просто необходима и неизбежна. Пусть эта сила будет оппозиционной Пашиняну, но она не должна быть атлантической. Но я боюсь, что добиться прихода такой силы не так просто. Если премьер Армении резко поменял политическое направление, думаю, его самые ярые противники, националисты, «карабахский клан», обратятся за помощью к американцам, Соросу и таким образом снова попытаются повести Армению по этому порочному кругу. Поэтому нужно, чтобы у Армении появилась новая сила.

Для любой страны постсоветского пространства и не только альянс национализма, либерализма и ориентации на США приводит (и это закономерное следствие) к утрате территорий. Это касается всех. Это мы видели и в истории Азербайджана – когда в начале 1990-х к власти пришел либерал-националистический Народный фронт, тогда Азербайджан потерял Карабах. Когда украинские националисты с опорой на Запад пришли к власти в Киеве, они потеряли Крым и Донбасс. Это закон. И действие этого закона должны осознать и представители «карабахского клана». Что у них есть шанс оставаться политической силой в Армении, только сохраняя евразийскую ориентацию и отвергая Сороса. Да, сегодня у «карабахского клана» есть амбиции. Но он не справился с 30-летием, когда Карабах был у них в руках, они не смогли ничего предложить ни народу, ни соседям, ни кому бы то ни было. Они имели шанс, попробовали и не смогли. Это означает наличие глубокого кризиса в самом армянском национальном движении. Не просто все случайно произошло – вот имели Карабах и по глупости потеряли, не в этом дело – значит в самой идее что-то не то. И теперь нужна работа над ошибками, а не бросать все силы на свержение Пашиняна. Пашинян здесь только оформил фундаментальный кризис армянской идеи.

— Разблокирование транспортно-экономических связей – это следующий шаг на карабахском треке, взятый на реализацию. Вместе с тем, в Армении, в том числе и со стороны официальных лиц, периодически звучат тезисы, что дескать, все, о чем договорились стороны по карабахскому урегулированию, в том числе это касается и вопроса разблокирования транспортно-экономических связей – в интересах исключительно Азербайджана и Турции. Звучит довольно странно, учитывая, что именно Армении на протяжении порядка 30 лет находится заблокированной, не может участвовать в глобальных проектах…

— Ну а что побежденной стороне еще говорить. На самом деле сейчас Армению нужно щадить. Настоящий победитель – это тот, кто начинает относиться к побежденному как к союзнику. Нужно просто не обращать внимание на такие заявления, понимая, что их порождает. Это болезненная реакция, поэтому пусть говорят. Мудрость настоящего политика, а Алиев является настоящим политиком, в том, чтобы не обращать внимание на мелочи и заниматься делами, показать не словом, а делом, как будет. Азербайджан восстановил контроль над своими территориями, а та часть Карабаха, которая контролируется российскими войсками, также признана всеми, в том числе и Россией, частью Азербайджана. Сомнений нет. И поэтому Азербайджану сейчас нужно вести мирный процесс спокойно, уверенно, не особо обращая внимание на некоторые формулировки. Сейчас нужно делать дело. Как показал себя в восстановлении территориальной целостности. Алиев спокойно взял и сделал. Имеют значение дела, а не слова. Сейчас Азербайджану нужно двигаться по пути разблокирования транспортно-экономических связи, обеспечить права армянского населения в Карабахе, чтобы показать, что азербайджанцы – это не просто смена армянского национализма на тюркский, а что это ответственная, глубокая, сильная, открытая политическая система, инклюзивная, по-настоящему уважающая права народов, и она сменяет собой эту радикальную националистическую модель, которая там доминировала прежде. Это нужно доказать. Надо действительно соединять и Россию напрямую с Арменией через разные новые коммуникации, Турцию с Азербайджаном, Армению с Азербайджаном, Ираном. Нужно развивать этот блок, чтобы он был дружественным, в интересах всех стран в Закавказье, это должна быть win-win strategy.

Разблокирование транспортно-экономических связей будет выгодно для всех стран региона, откроет новую страницу. Но для Армении это будет особенно выгодно. Потому что все страны региона, в отличие от Армении, имеют выход к другим государствам через море или сушу. Только Армения оказалась заблокирована, в тупике. Это, на самом деле, трагедия страны. И разблокирование транспортного сообщения, установление нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией, возможность прямой интеграции по всем направления – это шанс для позитивного взрыва армянской экономики. Это экономическое, социальное, политическое, дипломатическое, культурное процветание страны.

Настоящая возможность победить бывшего врага – сделать из него друга, не упиваясь своей победой. Это очень тонкая вещь. Но тюрки никогда бы не создали свои великие государства, если бы они этого не умели. Никогда ни одно великое государство не создается без наличия у правителя такого навыка. И Турция никогда бы не создала Османскую империю. Любая сильная держава прекрасно понимает, как важно иметь друзей. И вот цена настоящей евразийской дружбы будет залогом процветания Армении, которая должна получить максимум выгоды из разблокирования всех экономических и торговых барьеров, которые стояли на пути установления возрождения армянской экономики, армянского общества.

— Эксперты на протяжении многих лет говорили о вырисовывающейся оси Москва-Баку-Анкара. Насколько она сегодня за счет карабахского урегулирования проявилась?

— Прекрасно проявилась. Ситуация в Карабахе прекрасно показала, что она не просто вырисовывается, она существует. Как ни подталкивали враги Россию на конфликт с Азербайджаном во время Карабахской войны, как ни кричали структуры в России о том, что вот турки-турки идут, указывали на военный парад в Баку с участием Турции, кричали, что это победа турок против христиан, показывали видео, смонтированные на хромакее в американских студиях. Сколько ни было этих провокаций, Россия настолько серьезно относится к этой оси – Москва-Баку-Анкара, что ничто, даже случайно сбитый под конец войны Азербайджаном самолет, не заставил изменить ситуацию. А помните инцидент с российским истребителем, сбитым Турцией. То, что государства сгладили эти ситуации показывает, что Москва и Путин лично очень серьезно относится к стратегической линии Москва-Баку-Анкара и будет и дальше двигаться в этом направлении. Мы уже увидели эту ось в действии, когда ждали войны с Турцией после того же самолета, после убийства нашего посла, даже серьезные разногласия по Идлибу или Ливии не привели нас к прямому столкновению с турками. Это очень-очень серьезно. А уж сближение Алиева и Путина – это вообще целая эпопея. Два сильных дальновидных лидера, которые вывели на наступательные позиции собственные страны и народы, совершили множество грандиозных событий, конечно, их сближение создало неразрывную связь.

Вместе с тем, не могу не зафиксировать, что есть еще одна ось, о которой в принципе нельзя забывать. Это ось Москва- Ереван-Тегеран. Москва воспринимает армян и иранцев как своих союзников, причем очень близких союзников. И несмотря на соросовские провокации, которые были видны в ходе пребывания у власти Никола Пашиняна — эта ось существует. И здесь важно, чтобы две эти оси не были конфликтными, а мы могли их гармонизировать. Надо вспомнить, что между Турцией и Ираном есть как разногласия, так и много общего. Анкара – Тегеран – это не зона вражды, а зона исторического соперничества, так же как и с Россией. Отношения Ирана и Азербайджана – это тоже историческая данность. Иран – важнейший фактор во всей региональной политике и в зависимости от того, как будут выстраиваться отношения Азербайджана и Турции с Ираном, тоже зависит стабильность и процветание всего региона. Здесь очень нужно быть внимательными.

Безусловно, ось Москва-Баку-Анкара ждет много вызовов, чем ближе государства – тем ближе вызовов, вызовы будут и на карабахском треке. Нужно все время показывать ее жизнеспособность. Эта ось и является во многом противопоставлением атлантизму, глобализму, это ось сильных, независимых государств как противопоставление западному давлению. И только усиливая взаимодействие между странами в регионе, можно будет справиться с возникающими вызовами. Как я и сказал, будут и дальнейшие провокации антлантистских агентов влияния. Они будут везде, во всех странах, они будут всячески пытаться исказить реальное положение дел. Очень важно это влияние изолировать. Агенты влияния будут пытаться столкнуть наши страны, одним говорить, что давайте будем с Анкарой вместо Москвы, ведь Турция гораздо важнее, чем Россия, другим, что давайте, например, начнем поддерживать сепаратизм в иранском Южном Азербайджане и т.д., и т.д., третьим – что давайте продолжим воевать с армянами. Те, кто будет пытаться сейчас разрушать эту ось Москва-Баку-Анкара, наговаривать на соседей – они и есть агенты влияния, представители соросовских структур. Не справившись в итоге с Арменией, они могут попытаться зайти через Азербайджан. Очень важно, чтобы азербайджанские патриоты, глубокие носители азербайджанской идентичности, понимали ситуацию, в которой мы находимся, следили за ней. В Азербайджане есть очень серьезные, очень влиятельные интеллектуально-аналитические силы, но есть и «подрывники». Поэтому президенту сейчас как никогда важно опираться на настоящих патриотов, людей, чистых от какой-либо ангажированности в глобалистских структурах.

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