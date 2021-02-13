Подготовлен первоначальный проект реставрации дома Бюльбюля — азербайджанского оперного певца, исследователя народной музыки, основоположника профессионального вокального искусства Азербайджана, профессора, народного артиста СССР – в городе Шуша.

Об этом заявил председатель Общественного объединения «Организация по защите памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана» Фаиг Исмаилов, передает Report.

По его словам, дом певца в Шуше был разрушен ВС Армении в мае 1992 года.

Он сказал, что онлайн-реставрация его дома была подготовлена ​​Туралом Зейналовым.

Ф.Исмаилов добавил, что подготовлена ​​проектно-сметная документация более чем на 850 памятников истории и культуры в городе Шуша. Ущерб, нанесенный памятникам, будет рассчитан членами объединения и представлен в государственные органы.

Minval.az