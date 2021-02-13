Турецкие специалисты-психологи и психотерапевты, приглашенные в Баку с целью повышения эффективности психологической реабилитации участников Отечественной войны и семей погибших в боях лиц, приступили к тренингам для азербайджанских специалистов, сообщает пресс-служба МЧС.

В пятницу, 12 февраля, начались тренинги для психологов министерства на тему «Эффективные терапевтические методы в лечении посттравматических нарушений» в рамках обмена опытом между психологами и психотерапевтами Турции и Азербайджана.

В ходе мероприятия проводится обсуждение и анализ терапевтических сеансов с участием ветеранов карабахской войны, членов семей погибших в боях военнослужащих, а также граждан, пострадавших от армянской агрессии.

Специалисты двух стран рассматривают методы и способы устранения в короткие сроки психологических последствий войны.

Планируется, что тренинг с участием турецких клинических психологов и психотерапевтов будет проводиться в течение месяца.

Minval.az