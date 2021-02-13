Заявление представителя TƏBİB о ношении медицинской маски на открытом воздухе — его личное мнение.

Об этом сказал в ответ на запрос Trend начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в связи с ношением масок есть решение Кабинета министров. В общественных местах, на открытых пространствах и открытом воздухе нужно носить маску:

«В этой связи TƏBİB дал официальное заявление о том, что это является личным мнением лица, сделавшего заявление. То есть данное заявление не отражает официальную позицию TƏBİB. Поэтому в обществе не должно возникать путаницы. Пандемия еще не закончилась, поэтому правила должны строго соблюдаться, чтобы государство могло продолжить следующие меры по смягчению. Это зависит от каждого из нас и проделанное до сих пор не должно быть напрасным. Каждый гражданин обязан правильно использовать медицинские маски. Это также законодательная норма. Если определенное лицо не использует соответствующие маски в общественных местах и ​​будет обнаружено полицией, то в отношении его будут приняты меры в соответствии с законом».

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