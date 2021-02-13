«Совместно с ОАО «Азерэнержи» начаты исследования по оцениванию возобновляемых энергоресурсов в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах», сказал на онлайн-заседании Всеобщего собрания Отделения физико-математических и технических наук НАНА сказал генеральный директор Института физики, академик Ариф Гашимов.

На заседании было отмечено, что предстоит решить такие важные задачи, как проведение научных исследований для комплексного восстановления освобожденных от оккупации территорий, в том числе разработка систем мониторинга в соответствии со спутниковыми изображениями посевных площадей, оценивание экологического состояния территорий и другие задачи.

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