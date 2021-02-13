В Азербайджане выявлено еще 155 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 169 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
5 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 155 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 169 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
5 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/02/13 15:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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