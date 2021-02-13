В некоторых СМИ и соцсетях распространилась информация об аресте в зале суда раненого в ходе Отечественной войны Айдына Агазаде.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что решением суда Джалилабадского района от 2 февраля 2021 года, А.Агазаде приговорен к 4 годам и 3 месяцам по обвинению по статьям 234.2 (перевозка наркотиков с целью продажи), 177.2.1 (кража; сговор с группой лиц) və 177.2.3 (кража; незаконное проникновение в жилое помещение).

В ходе изучения уголовного дела на основании поручения руководства Генеральной прокуратуры было установлено, что обвинение, предъявленное Айдыну Агазаде, было полностью подтверждено в ходе судебного расследования.

Тем не менее, учитывая участие обвиняемого Айдына Агазаде в боях за Родину, награждение государственными наградами за проявленное мужество, с целью смягчения наказания Агазаде, 12 февраля 2021 года заместителем генерального прокурора был подан апелляционный протест.

Minval.az