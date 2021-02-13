Ставший шехидом военнослужащий Азербайджанской Армии похоронен в Имишли.

Тело героически погибшего в направлении села Гараханбейли Физулинского района 23-летнего Мамедли Джавидана Валех оглу было передано семье. Шехид был похоронен сегодня на Аллее шехидов в Имишли, передает АПА.

В церемонии приняли участие руководство Исполнительной власти Имишлинского района, военные и общественность района.

Дядя шехида Илькин Гусейнов сообщил Report, что Джавидан Мамедли (1997 г.р.) участвовал в боях на Физулинском направлении: «В последний раз с ним связались 7 октября. А в полдень он стал шехидом в кровавой битве за село Гараханбейли Физулинского района».

Minval.az