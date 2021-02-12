Продолжаются целенаправленные меры, осуществляемые органами прокуратуры, направленные на разоблачение и привлечение к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения с нарушением прав граждан.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, в результате расследования незаконных действий работавшего старшим специалистом-оператором Бакинского суда по тяжким преступлениям Халафзаде Ибрагима Этибар оглу, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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