Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обнародовал в соцсети «Твиттер» свои высказывания.
— İlham Əliyev (@azpresident) February 12, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) February 12, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) February 12, 2021
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обнародовал в соцсети «Твиттер» свои высказывания.
— İlham Əliyev (@azpresident) February 12, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) February 12, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) February 12, 2021
Дата: 2021/02/12 19:43
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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