Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.
Cогласно распоряжению, сотрудникам Государственной налоговой службы присвоено звание советника государственной налоговой службы 3-й степени:
Мамедов Азер Огтай оглу — начальник Главного управления по контролю за импортно-экспортными операциями,
Ширинов Натиг Тельман оглу- начальник Главного управления экономического анализа и контроля учета.