«Губа — один из исторических, очень древних городов Азербайджана. Экономический потенциал этого района огромен. Поэтому, затрагивая наши планы на будущее, могу сказать о возможности инвестирования».

Об этом заявил журналистам посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамед бин Абдалла бин Сауд бин Худейри, передает Репорт.

По его словам, поскольку Губа является туристическим районом, инвестиции, в частности, будут вложены в эту сферу: «В целом связи с Азербайджаном будут еще более усилены не только в экономической сфере, но и во всех сферах».

Сегодня посол посетил Губу. Он посетил мемориальный комплекс «Губинский геноцид», производственное предприятие EkoAqrar, цех ковроткачества «древняя Губа» и Джума-мечеть.

Minval.az