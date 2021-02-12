«Из-за непрактичности исполнения правил, принятых в период пандемии, предприятиям были выписаны штрафы в больших размерах».

Об этом заявил председатель Ассоциации производителей продуктов питания и напитков Эмин Достияри, выступая на конференции на тему «Налоговая система в постпандемический период», передает АПА.

По его словам, для списания этих штрафов предприниматели обратились в Министерство экономики.

Председатель Ассоциации также от имени предпринимателей направил обращение в министерство в связи с продлением до конца текущего года налоговых льгот, применяемых к столичным объектам общественного питания: «Если в Баку для объектов общественного питания с годовым оборотом в 100 тыс. манатов упрощенный налог составляет 8%, то этот процент временно снижен до 4%. Предприниматели попросили, чтобы в связи с текущими условиями эта процентная ставка сохранилась и в 2021 году. Это очень важно для их нормальной деятельности».

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