В Азербайджане выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом, 226 человек вылечились, 3 человека скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 231 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 226 345 человек вылечились, 3 173 скончались, число активных больных – 2 322. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 260 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 2 485 483 теста.

Minval.az