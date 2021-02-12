Врач-инфекционист TƏBIB Назрин Мустафаева внесла ясность в свое высказывание о том, что «Если вы идете на открытом воздухе один, можно обойтись без маски», сказанное ею в интервью REAL TV . Отметим, что это заявление вызвало неоднозначную реакцию и породило бурные дебаты в соцсетях.

Н.Мустафаева отметила, что данный вопрос не в компетенции TƏBIB, напомнив, что хотела высказаться с позиции врача.

По словам врача-инфекциониста, вряд ли можно заразиться, если человек идет куда-то или гуляет один: «Однако надо оговориться, что по пути можно встретить близких и завести разговор. Поэтому, применяя то или иное административное правило, невозможно предусмотреть все ситуации в жизни. Вот почему принимают одно общее решение. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый из нас, как врач, обязан неукоснительно следовать решению, принятому Оперативным штабом при Кабинете министров во имя здоровья граждан. В этом смысле высказанное мной мнение продиктовано исключительно медицинскими соображениями и не является официальной позицией TƏBIB».

Minval.az