Врачи говорят, что потрясения, вызывающие приток адреналина в кровь, укрепляют иммунитет, помогают настроиться на позитивную волну борения с проблемами и болезнями. Несомненно, это хорошо, но всему же есть определенный предел? Похоже, некоторые решили накачать нас адреналином до самых ноздрей, всякий раз придумывая все новые и новые потрясения для ослабленного организма народа.

11 февраля распространилась новость о том, что в платежных терминалах «Milliön» будет взиматься плата за услугу в размере 1 маната. Об этом заявила руководитель управления по связям с общественностью и клиентским услугам сети «MilliÖn» Ульвия Эфендиева, выступая в программе «Birinci Studiya», транслирующейся на телеканале Хазар ТВ.

Эфендиева отметила, что в настоящее время дополнительная оплата в размере 1 маната требуется только для платежей коммерческих потребителей «Azərişıq». В качестве предупреждения это отмечено на мониторе всех терминалов.

Эфендиева также сказала, что решение было принято на основе взаимной договоренности между «Milliön» и «Azərişıq». Причем, это касается не только терминалов «Milliön», данное соглашение распространяется и на компании-конкуренты.

Неудивительно, что новость была воспринята неоднозначно, так как гражданское население почуяло угрозу для своего потрепанного пандемией коронавируса кармана. Похоже, никто не обратил серьезного внимания на тот факт, что манат за услуги терминала будут платить коммерческие предприятия и бизнесмены, так как напуганные резким подъемом цен на воду и дизельное топлива, подорожанием продуктов в магазинах, граждане страны восприняли заявление Эфендиевой как угрозу. Принцип прост: сначала бизнесмены, затем и простые люди должны будут выкладывать свои кровные за оплату услуг терминалов.

Сотрудник Minval.az обратился к экономическому эксперту Натику Джафарлы, который объяснил, что на самом деле создается весьма неприятный прецедент, и, прежде всего, для коммерческих предприятий, для частных предпринимателей, потрепанных пандемией коронавируса, когда малые предприятия были закрыты и не приносили никакого дохода. И, вполне вероятно, что в будущем это явление будет распространяться на простых граждан в том числе.

— Сами понимаете, от этого никто не застрахован, и я постараюсь объяснить – почему именно. На самом деле, речь идет о серьезном нарушении: согласно законам Азербайджана, любые тарифы могут поднять или учредить только Кабинет Министров или же Тарифный Совет. А глобальные штрафы, тарифы, какие-то платежи может утверждать и вводить Парламент страны. У коммерческих предприятий, коим является «Milliön», нет юридического права самостоятельно повышать тарифы. Это незаконно, и потому руководство «Milliön» должен объяснить, почему именно так произошло. Согласно комментарию Эфендиевой, «Milliön» так решил совместно с «Азеришыг». А по какому праву, позвольте спросить? Если это требование государственных монополистов, таких как «Азеришыг» или «Азерэнержи», это вообще уму не постижимо, потому что они не имеют права самостоятельно вводить какие-то дополнительные тарифы. И потому, как я и говорил, это создает очень плохой прецедент, от которого не будут застрахованы простые потребители, не являющиеся ни бизнесменами, ни коммерсантами. Это «новшество» может распространиться на всех, особенно если это «решение» монополистов пройдет без последствий, пройдет спокойно, если ими не будет дано никаких объяснений. А ведь объяснений, как таковых, не было! Был только озвучен постфактум. И потому неудивительно, если в будущем «Milliön» вкупе с государственными монополистами будут и дальше самостоятельно вводить дополнительные тарифы, что несомненно ударит по интересам потребителей.

Яна Мадатова

Minval.az