13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Согласно сообщению МЭПР, ночью и утром местами будет туман, северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7 градусов, днем — 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80, днем — 55-60 процентов.

13 февраля в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем 15-19, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 8-13, в некоторых частях 15-17 градусов тепла.

13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с. В районах Азербайджана ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах — до 23-28 м/с.

Minval.az