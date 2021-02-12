Начальник Хачмазского регионального управления культуры Министерства культуры Азербайджана Агаев Назим Асад оглу освобожден от занимаемой должности.
Cоответствующее распоряжение подписал министр культуры Анар Керимов.
Начальник Хачмазского регионального управления культуры Министерства культуры Азербайджана Агаев Назим Асад оглу освобожден от занимаемой должности.
Cоответствующее распоряжение подписал министр культуры Анар Керимов.
Дата: 2021/02/12 11:14
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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