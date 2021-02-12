Российские миротворцы сопроводили более 60 грузовых автомобилей со строительными материалами, предназначенными для восстановления города Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что военнослужащие миротворческого контингента по просьбе Азербайджана обеспечивали безопасность движения двух автомобильных колонн.

Также в сообщении указывается, что российские миротворцы будут способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения, а также восстановлению мирной жизни в регионе и в дальнейшем.

Minval.az