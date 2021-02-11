Продукция ЛУКОЙЛа, как и другой нефтяной компании, не только топливо, а «основа современного мира», заявил совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в социальных сетях. Он впервые записал обращение к подписчикам — оно опубликовано на страницах компании в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

«Нефть используется для производства одежды, мебели, лекарств, любой электронной техники, многого другого. В конце концов, мобильный телефон есть у каждого из нас, — отметил Алекперов, показав в камеру свой смартфон. — И все призывы отказаться от нефти бессмысленны. Поверьте, не наступило еще это время».

Бизнесмен сообщил, что весной 2021 года ЛУКОЙЛ, который был основан 30 лет назад, представит новую долгосрочную стратегию развития, которая «будет соответствовать современным вызовам». «Я обязательно расскажу, каким мы видим будущее мировой энергетики, какое место в мире будет занимать нефть и что нам для этого предстоит сделать», — обещал он. В марте ЛУКОЙЛ планирует представить концепцию будущей климатической стратегии, ее цели и задачи будут учтены при актуализации долгосрочной стратегии компании, которую планируется завершить до конца 2021 года, уточнили РБК в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

Minval.az