Власти Армении пытаются скрыть реальность от общественности, поскольку опасаются политических последствий.

Такое мнение политолог Грант Микаелян высказал, комментируя информацию о договоренности по поводу дорожного участка Горис – Давид-Бек в Сюникской области.

Ранее вице-премьер Тигран Авинян во время правительственного часа в парламенте заявил, что между Арменией и Азербайджаном не подписано отдельных документов. Вместе с тем, по его словам, помимо ранее сделанных заявлений и представленных документов, есть еще одна договоренность по поводу участка Горис – Давид-Бек, поскольку там дорога пролегает через спорные территории.

Позже в сети распространился текст некоего документа, озаглавленный «Меморандум об организации безопасности движения по дорогам Горис – Давид-Бек и Кафан – Чакатен».

Как отметил Микаелян, если речь идет о договоренностях между Азербайджаном и Россией, то получается, что в Баку проинформированы о соглашениях, а вот от граждан Армении их держат в секрете.

С точки зрения Микаеляна, идет подготовка к подписанию меморандума между Арменией и Азербайджаном.

«Не исключено, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, тем самым закрыв карабахский вопрос, следовательно, наша общественность, политические силы должны быть бдительны, должны следить за развитием ситуации», — убежден политолог, слова которого приводит «Спутник».

Minval.az