Строительство «Южного газового коридора» (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для экспорта азербайджанского газа в Европу, обошлось в $33 млрд, экономия при реализации проекта составила $11,6 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Стоимость ЮГК первоначально оценивалась в $44,6 млрд. Однако, за счет эффективного управления и правильного планирования, удалось снизить стоимость проекта до $33 млрд», — сказал Алиев в четверг на 7-ом заседании Консультативного Совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК) (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, инвестиции Азербайджана в проект составили $10 млрд.

Minval.az